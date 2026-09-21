Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de septiembre de 2026 ZONA FRÍA

Se multiplican los reclamos a Nación en ciudades estratégicas de la Provincia

El intendente de Bahía Blanca volvió a reclamar asistencia para la reconstrucción, mientras Mar del Plata y la Costa cuestionan cambios en los subsidios al gas.

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