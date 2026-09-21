Se multiplican los reclamos a Nación en ciudades estratégicas de la Provincia

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Los reclamos al Gobierno nacional por fondos, obras y subsidios vuelven a instalarse en distintos puntos estratégicos de la provincia de Buenos Aires. Esta vez, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, volvió a reclamar recursos para la reconstrucción de la ciudad y cuestionó el proyecto que busca modificar el régimen de Zona Fría, un debate que también tiene impacto en Mar del Plata y la Costa Atlántica.
Susbielles pidió que parte de los fondos de un fideicomiso destinado a obras hidráulicas, emergencias y catástrofes sean afectados a la reconstrucción de Bahía Blanca. El reclamo se produce después de dos episodios climáticos de fuerte impacto: el temporal de diciembre de 2023, que dejó 13 muertos, y la inundación de marzo de 2025, que provocó otras 18 víctimas fatales y agravó los problemas de infraestructura.
El jefe comunal también apuntó contra una promesa de asistencia que, según recordó, realizó la ministra Patricia Bullrich para los comerciantes afectados por la inundación. “Prometió 26 mil millones a los comerciantes y llegó cero”, cuestionó. Mientras tanto, aseguró que el municipio continúa con obras hidráulicas y viales junto al complejo portuario-industrial y remarcó que los trabajos se realizan sin fondos nacionales.
El conflicto sumó otro capítulo a partir de la discusión por el régimen de Zona Fría. Susbielles cuestionó los dichos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien defendió la posibilidad de reemplazar el beneficio general por un subsidio focalizado y mencionó a quienes utilizan el gas para calefaccionar piletas. Para el intendente, la afirmación fue “ofensiva” y no contempla la situación de Bahía Blanca, donde el consumo de gas aumenta considerablemente durante el invierno.
La discusión también alcanza a Mar del Plata y otras localidades de la Costa Atlántica. El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (STIGAS) advirtió que el proyecto podría eliminar los descuentos territoriales del 30% o 50% para las zonas incorporadas al régimen en 2021 y sustituirlos por un beneficio sujeto a los ingresos y el patrimonio de cada hogar. El gremio cuestiona que, aun con la modificación, los usuarios continuarían aportando al fondo que financia el sistema.
Con el proyecto ya dictaminado en comisiones y a la espera de su tratamiento en el Senado, los reclamos vuelven a poner el foco en la relación entre Nación y los municipios bonaerenses. Bahía Blanca reclama fondos para su reconstrucción, mientras que en ciudades de la Costa crece la preocupación por el futuro de los subsidios al gas. Dos conflictos diferentes que tienen un punto en común: la demanda de respuestas nacionales en territorios considerados estratégicos de la Provincia.