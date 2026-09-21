Alejandra Guzmán interrumpe concierto en Veracruz tras dislocarse la cadera

Alejandra Guzmán tuvo que suspender su concierto la noche del sábado 19 de septiembre en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, después de dislocarse la cadera sobre el escenario.



El percance ocurrió al arranque de la presentación, luego de cantar “Míralo” y cuando comenzaba “Mala”.



La artista resbaló, no pudo sostenerse de pie y pidió ayuda por micrófono: “Perdónenme, pero se me salió la cadera… no me puedo parar”. Dos bailarines la sostuvieron hasta que el personal médico la retiró en camilla. El público la despidió con aplausos.Tras unos 30 minutos, los organizadores anunciaron la cancelación del espectáculo. Guzmán fue trasladada a un hospital privado.



Horas después informó que el doctor Eduardo Arévalo le recolocó la cadera y que se encontraba bien. También señaló que la fecha de Veracruz, correspondiente a su gira Los que nos quedamos Tour 2026, quedó en pausa y será reagendada.



El incidente se suma a un historial de problemas en esa zona: la cantante tiene prótesis de titanio en ambas caderas, derivadas de un desgaste articular y de complicaciones por biopolímeros.



En un video posterior, acompañada de enfermeras, tomó el episodio con humor y se disculpó con el público veracruzano. Aún no se ha dado a conocer la nueva fecha del concierto.