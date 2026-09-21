Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de septiembre de 2026 ITINERARIO CONFIRMADO

León XIV llega al país y la política prepara su propia lectura de la agenda papal

Milei recibirá al Pontífice y Kicillof ya vinculó su visita con el legado de Francisco. Trabajo, discapacidad, juventud y pobreza estarán entre los ejes de una agenda que promete lecturas cruzadas entre oficialismo y oposición.

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