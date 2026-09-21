Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, en un centro de rehabilitación

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió el domingo 20 de septiembre a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles.



La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó el deceso, pero no informó la causa. La autopsia aún no se completó.



El joven se encontraba internado para tratar excesos de alcohol y drogas, que le habían generado problemas físicos y consecuencias en su salud mental. En los últimos años habló abiertamente de depresión, ataques de pánico y adicciones.



En noviembre de 2025 inició una serie en Instagram llamada “Mental Health Mondays” para promover conversaciones sobre lo que muchas personas ocultan.



En diciembre de ese año publicó un video, luego eliminado, en el que habló de la medicación que tomaba y de pérdidas recientes. Su madre le respondió: “Presley, te queremos y no estás solo”.



Una representante de la familia, Allie Jenkins, confirmó la noticia y pidió “privacidad durante este momento muy difícil y doloroso”.



Gerber nació en 1999. Era el hijo mayor de Crawford y Rande Gerber, cofundador de Casamigos junto a George Clooney, y hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber.



En lo profesional, debutó como modelo a los 16 años y trabajó para Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Moschino y otras marcas.



En 2018 apareció con su madre en un comercial de Pepsi para el Super Bowl.



En agosto, Kaia Gerber habló en Vogue sobre las dificultades de su hermano y el impacto en la familia. Dijo que, cuando algo así ocurre, “nos afecta a todos por igual” y que ella se había identificado como “la que no daba problemas” para no sumar más carga. Valoró que Presley se mostrara dispuesto a hablar de lo que le pasaba.



Por ahora, las autoridades no han dado más detalles sobre las circunstancias de la muerte.