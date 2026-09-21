Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de septiembre de 2026 ENCUENTRO

LLA aceita su armado en la Quinta con militantes y referentes juveniles

Mientras las elecciones todavía aparecen lejanas en el calendario, el oficialismo libertario comienza a mover sus fichas en territorio bonaerense. En ese marco, Alejandro Carrancio reunió a jóvenes de distintos puntos de la Quinta Sección para debatir sobre el presente y el futuro de La Libertad Avanza.

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