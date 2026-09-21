LLA aceita su armado en la Quinta con militantes y referentes juveniles
Mientras las elecciones todavía aparecen lejanas en el calendario, el oficialismo libertario comienza a mover sus fichas en territorio bonaerense. En ese marco, Alejandro Carrancio reunió a jóvenes de distintos puntos de la Quinta Sección para debatir sobre el presente y el futuro de La Libertad Avanza.
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Falta más de un año para las elecciones de 2027, pero la rosca política continúa mostrando movimientos. En el oficialismo, los distintos espacios que lo integran mueven las fichas y fortalecen sus estructuras territoriales. En ese escenario, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio, encabezó un encuentro con jóvenes de distintos puntos de la Quinta Sección Electoral.
La actividad reunió a militantes y referentes juveniles en una jornada que, según el propio legislador, estuvo enfocada en “charlar sobre el presente, lo que estamos construyendo y todo lo que viene”. El encuentro tuvo como eje la participación de los jóvenes y su incorporación a la construcción política del espacio libertario.
En sus redes sociales, Carrancio vinculó la convocatoria con el fenómeno político generado por Javier Milei y sostuvo que el Presidente “despertó en miles de jóvenes las ganas de involucrarse y ser protagonistas de la transformación de nuestro país”. El diputado planteó que esa participación también forma parte de la transformación que atraviesa el espacio oficialista.
La reunión se da en un contexto en el que las distintas fuerzas que forman parte del oficialismo nacional comienzan a desplegar actividades políticas con mayor frecuencia en territorio bonaerense. Si bien 2027 todavía aparece como un horizonte lejano en el calendario electoral, la construcción de estructuras, la convocatoria de dirigentes y el trabajo con sectores juveniles forman parte de los movimientos que empiezan a marcar la agenda interna.
En el caso de Carrancio, el encuentro con jóvenes de la Quinta Sección puede leerse como una apuesta por consolidar la presencia libertaria en una región clave de la provincia. La convocatoria también se inscribe en el reacomodamiento de los distintos actores de La Libertad Avanza, que ya comienzan a delinear sus espacios de pertenencia y sus estructuras de cara a lo que viene.
La construcción de Carrancio también comienza a mirar hacia la continuidad de su partido en el poder ejecutivo. El legislador libertario buscará consolidar el respaldo obtenido por La Libertad Avanza y fortalecer su presencia territorial en la Quinta Sección, en un escenario en el que todavía resta definir candidaturas, alianzas y el alcance que tendrá el espacio de cara a 2027. Por ahora, el despliegue territorial y la convocatoria a nuevos sectores aparecen como parte de los movimientos con los que el oficialismo empieza a preparar el terreno electoral.
La rosca, así, se mueve con anticipación. Mientras las elecciones todavía aparecen lejos para el calendario común, dentro de la política los tiempos son otros y las distintas piezas del oficialismo ya comienzan a ocupar sus lugares.