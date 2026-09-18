La interna libertaria en modo Lali: “No me importa” y un palito musical para Milei

ENCUENTRO

Crisis y deudas de Provincia, en el menú del encuentro Kicillof - intendentes UCR El Gobernador bonaerense recibirá esta tarde a una delegación del Foro de alcaldes del radicalismo. Se espera que los jefes comunales reiteren sus reclamos por las deudas de la Provincia y analicen con el mandatario la situación provincial y de sus distritos.