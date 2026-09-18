La interna libertaria en modo Lali: “No me importa” y un palito musical para Milei
En plena tensión con el Gobierno por los cambios en Discapacidad del Presupuesto 2027, Patricia Bullrich publicó un video cantando una canción de Lali Espósito, una de las artistas más cuestionadas por Javier Milei. El gesto reavivó las especulaciones sobre sus diferencias con la Casa Rosada.
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En plena tensión con el Gobierno por los cambios en Discapacidad del Presupuesto 2027, Patricia Bullrich publicó un video cantando una canción de Lali Espósito, una de las artistas más cuestionadas por Javier Milei. El gesto reavivó las especulaciones sobre sus diferencias con la Casa Rosada.
Patricia Bullrich encontró una manera bastante particular de hacer política: eligió una canción de Lali Espósito para acompañar un video publicado en sus redes sociales, justo cuando atraviesa una semana de fuertes cruces con el Gobierno de Javier Milei.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado compartió este viernes un video grabado en su despacho en el que aparece cantando “No me importa”, uno de los temas de la cantante. La publicación estuvo acompañada por una frase de la propia canción: “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”.
La elección difícilmente pase inadvertida dentro del universo libertario. Lali Espósito se convirtió durante los últimos años en una de las figuras públicas más cuestionadas por Milei, quien protagonizó varios cruces con la artista a través de las redes sociales. Por eso, que Bullrich haya elegido precisamente uno de sus temas agrega una cuota de ironía al mensaje.
Más todavía por el momento político en que decidió hacerlo. La senadora viene de protagonizar un fuerte cortocircuito con el Ministerio de Economía por los cambios incorporados al Presupuesto 2027 en materia de Discapacidad. Bullrich aseguró que no había sido informada previamente sobre las modificaciones y cuestionó la falta de coordinación dentro del oficialismo.
El malestar también quedó expuesto puertas adentro de La Libertad Avanza. Según trascendió, Bullrich y Martín Menem se enteraron de los cambios prácticamente al mismo tiempo que el resto de los legisladores, situación que generó reproches hacia el equipo económico y volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de la mesa política del Gobierno.
La propia Bullrich había reclamado públicamente mayor coordinación y cuestionado que los legisladores oficialistas no conocieran de antemano modificaciones sensibles que después debían defender en el Congreso.
En ese escenario, el video musical puede leerse como otro gesto de diferenciación. No hubo una referencia explícita a Milei, a Luis Caputo ni al conflicto por el Presupuesto, pero la elección de “No me importa” —una canción de una artista enfrentada con el Presidente— dejó servido el doble sentido.
No es, además, la primera vez que Bullrich utiliza canciones populares para construir mensajes políticos. En junio había protagonizado otro video en el que interpretaba “Se dice de mí”, una pieza asociada a la construcción de una imagen de mujer de carácter y liderazgo. En aquel momento, distintos analistas interpretaron el gesto como parte de una estrategia para reforzar un perfil propio dentro del oficialismo.
Ahora, el escenario es diferente: Bullrich ya no ocupa el Ministerio de Seguridad, sino que conduce el bloque oficialista en el Senado y quedó en el centro de una interna que involucra directamente al equipo económico.
Así, mientras en la Casa Rosada buscan bajar el tono a las diferencias y atribuyen parte del conflicto a problemas de coordinación, Bullrich eligió responder con música. Una canción que se llama “No me importa” y que, en medio de la interna libertaria, difícilmente podía tener un título más oportuno.