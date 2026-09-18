El entorno del Indio pide no viralizar cartas falsas

La cuenta de Instagram @indiosolarioficial publicó un comunicado breve, firmado B y V, Bruno Solari y Virginia Mones Ruiz, para desmarcarse de materiales que usan el nombre del Indio.El texto afirma que, “desde que se fue”, no paran de circular una “supuesta última carta”, “supuestos amigos”, “supuestos textos originales” y piezas “generadas con IA”. El entorno oficial sostiene que no va a “entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos”.El criterio queda fijado así: cuando haya algo que comunicar, se publicará en sus redes. El comunicado pide atención a las fuentes en “tiempos de roña” y que el público no se deje usar. Agradece el acompañamiento y lamenta la preocupación.El posteo no discute cada pieza en circulación. Marca el canal oficial y pide no amplificar el resto.