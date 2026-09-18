Ya están confirmados los invitados a PH

PH, Podemos Hablar ya tiene lista la mesa del sábado 19. Andy Kusnetzoff grabó el programa y los invitados que se verán en pantalla son Mauro Zárate, Sol Abraham, Nati Jota, Eliana Guercio y Alejandro Awada.



La combinación sigue la lógica habitual del ciclo: actualidad del espectáculo, deporte, polémica y un perfil actoral. Cada uno llega con un motivo fresco.



Sol Abraham se sentó a la mesa apenas salió de Gran Hermano Generación Dorada como ganadora.



Por otro lado, Eliana Guercio aparece después de su salida conflictiva de A la Barbarossa y de los cruces que mantuvo con Laura Ubfal en los debates. Nati Jota, que se había ausentado de la grabación anterior por enfermedad, esta vez sí estuvo. Completan el grupo el futbolista Mauro Zárate y el actor Alejandro Awada.



Como siempre, los invitados pasarán por el punto de encuentro, la cena y el juego del tejo. En esta edición, el premio en disputa es un monopatín eléctrico.



La mesa promete cruce de historias recientes: un título de reality, una pelea mediática todavía caliente, el regreso de una panelista y la mirada de un deportista y un actor sobre el resto de la mesa.