Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya enviaron la invitación de casamiento

La participación ya está en circulación. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirman que se casan el 19 de diciembre a las 21 horas en el Dok Haras, en Exaltación de la Cruz.La tarjeta es sobria, de fondo claro, y en el centro aparece el detalle que más se miró: una peonía azul sobre un fondo celeste, sola, sin ramo. Esa flor no es un adorno cualquiera. Se asocia al amor, a la felicidad duradera y a la prosperidad del matrimonio. El azul, poco habitual, suma otra lectura: lealtad, estabilidad y confianza. También calma, como si la pareja quisiera dejar dicho que llega a este momento después de un tramo difícil y que elige mostrarlo como un vínculo excepcional.El envío, sin embargo, dejó al descubierto la fractura familiar. Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera no recibieron la invitación. Ese dato se encadena con un conflicto que todavía no se cierra. El eje es patrimonial. Circuló la versión de un posible acuerdo por el cual Tini se quedaría con el 70% de sus bienes. Desde el entorno de sus padres lo negaron de plano: no reconocen ni el porcentaje ni el resto de los detalles que se atribuyeron a esa negociación.Aún así, el pedido de Alejandro y Mariana no pasa hoy por el dinero. Quieren recuperar el vínculo con su hija. Entre ellos no hay diálogo. No está claro si hay bloqueos o simplemente un corte total, pero sí hay un obstáculo que, según el entorno familiar, impide cualquier acercamiento. Los padres evitan hablar en público. Temen que una declaración mal medida agrave el conflicto y lastime todavía más a Tini. También desconfían del modo en que el asunto se volvió mediático.En la familia creen que alguien está empujando la pelea hacia afuera con la intención de acelerarla. Tanto los padres como Fran, el hermano de la cantante, sostienen que De Paul influye de manera negativa sobre ella y que su entorno no le hace bien.Una de las diferencias que más los inquieta es económica: sienten que el futbolista la impulsa a comprar propiedades millonarias que, por sí solo, no habría podido adquirir. El contraste es nítido. De un lado, una invitación que ya fija fecha, hora y lugar. Del otro, una familia que todavía no encuentra la forma de volver a sentarse a la mesa.Tini y De Paul avanzan hacia diciembre. Sus padres, por ahora, siguen afuera de esa celebración y de esa conversación.