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La China Suárez se mostró en bikini: “Estoy buenísima”

Desde la casa que comparte con Mauro Icardi en Nordelta, la actriz publicó fotos al sol, un video bailando en traje de baño y un descargo directo a quienes cuestionaron su cuerpo y su estilo de vida

La China Suárez se mostró en bikini: “Estoy buenísima”
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María Eugenia “China” Suárez aprovechó el anticipo de la primavera y se fotografió en bikini negra en “La Casa de los Sueños”, la propiedad de Nordelta donde vive con Mauro Icardi y sus hijos.

Las imágenes combinaron una selfie frente a un espejo de marco dorado, con el lago y las palmeras de fondo, y otra postal recostada en una reposera al sol.Las publicaciones no tardaron en generar comentarios negativos.

La actriz respondió sin filtro: “Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten”. Y agregó: “No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día”. El posteo recibió un “like” de Icardi.

Más tarde, Suárez sumó un video bailando en bikini.En un segundo descargo, defendió su imagen natural. Admitió tener “dos granos” y “una paleta chueca” por no haber usado contención después de los brackets, y dijo que se rehúsa a colocarse fundas o carillas. También ironizó sobre las críticas a su figura: “Sí, soy cuadrada, no tengo cintura, pero estoy buenísima igual”.

Ese mismo domingo intercaló otras postales cotidianas, como una jarra de limonada casera, y días antes había subido un video en carrito de golf con su hijo Amancio.

En paralelo, un collage en blanco y negro con Icardi, un anillo visible y una canción asociada a bodas reavivó rumores de casamiento, aunque el futbolista sigue formalmente casado con Wanda Nara mientras avanza el divorcio en Italia.

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