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Martes, 15 septiembre 2026
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FIN DE UNA ERA

Messi tendrá su partido de despedida: ¿cuándo?

El astro futbolístico jugará su último partido en la Selección y la fecha ya está decidida.

Messi tendrá su partido de despedida: ¿cuándo?
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El legendario capitán de la Selección argentina de fútbol, Lionel Messi, tendrá su partido de despedida para jugar una última vez con la casaca albiceleste frente a miles de fans.

Será en el estadio Monumental, en el barrio porteño de Núñez, el próximo 6 de octubre, cuando la Argentina dispute el encuentro amistoso ante Benin.

“Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo para que pueda tener la despedida que se merece, al emblema, al capitán, Lionel Andrés Messi, el día 6 de octubre”, dijo el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

La decisión fue tomada en conjunto con el director técnico de la Selección, Lionel Scaloni, según afirmó el “Chiqui” Tapia.

“Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, decidimos invitar a todos los campeones del Mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar del ’22, para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas”, añadió el líder de la AFA.
 

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