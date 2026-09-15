Volver | La Tecla Nacionales 15 de septiembre de 2026 FIN DE UNA ERA

Messi tendrá su partido de despedida: ¿cuándo?

El astro futbolístico jugará su último partido en la Selección y la fecha ya está decidida.

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