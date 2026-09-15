Volver | La Tecla Nacionales 15 de septiembre de 2026 PESAR

Murió Griselda Gambaro, icono del teatro argentino

La dramaturga y novelista falleció este martes a los 98 años, dos meses después que su esposo, el escultor Juan Carlos Distéfano. Dejó una obra que interrogó el poder, la violencia y la dignidad humana durante más de seis décadas.

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