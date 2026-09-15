Presupuesto 2027: cuánto prevé gastar Nación y dónde pondrá el foco

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El Gobierno libertario enviará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con una proyección de inflación del 21,1%, un crecimiento de la economía del 4% y un tipo de cambio promedio de $1.728. La estimación oficial implica reconocer una desaceleración más lenta de los precios y deja atrás la promesa de Javier Milei de que la inflación mensual comenzaría con “0”.
Los primeros números del proyecto fueron presentados este martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una reunión de la mesa política del Gobierno. La Casa Rosada confía en conseguir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto junto con otras iniciativas que serán enviadas al Congreso.
La proyección de inflación para 2027 resulta especialmente significativa: alcanza el 21,1%, más del doble del 10,1% previsto originalmente para este año. Sin embargo, esa meta tampoco se cumpliría. Las estimaciones de mercado ubican la inflación de 2026 en torno al 30%, por lo que el Gobierno parte de una base considerablemente superior a la que había calculado para este año.
Con una inflación anual del 21,1%, el promedio mensual implícito sería cercano al 1,6%. La cifra queda por encima de la promesa presidencial de que la inflación mensual comenzaría con “0”, una meta que Milei había anticipado para este año y que incluso había situado en agosto. Finalmente, ese mes el IPC fue del 1,7%.
El proyecto vuelve a contemplar un resultado fiscal positivo. Según la información difundida por la Casa Rosada, el Gobierno sostiene que, de cumplirse las previsiones, sería la primera vez en la historia que Argentina alcanza cuatro años consecutivos de superávit financiero sin encontrarse en default.
En materia comercial, el Ejecutivo proyecta exportaciones superiores a los US$130.000 millones y un saldo favorable de más de US$15.000 millones en el intercambio de bienes y servicios.
También se prevé un tipo de cambio promedio anual de $1.728. Desde el Gobierno aclararon que no se trata de una predicción sobre la cotización futura, sino de un cálculo realizado a partir del tipo de cambio actual y la inflación estimada para 2027.
Así, el Presupuesto que Caputo llevará al Congreso plantea un escenario de crecimiento y superávit, pero al mismo tiempo incorpora una inflación que supone un proceso de desinflación más lento de lo que había anticipado Milei. La discusión parlamentaria deberá determinar ahora si esas proyecciones consiguen respaldo político.