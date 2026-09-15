Volver | La Tecla Nacionales 15 de septiembre de 2026 CUENTAS NACIONALES

Presupuesto 2027: cuánto prevé gastar Nación y dónde pondrá el foco

El Gobierno avanza con el proyecto que enviará al Congreso y anticipa menor inflación, recuperación económica y un mayor control sobre el gasto público.

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