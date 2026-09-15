Volver | La Tecla Nacionales 15 de septiembre de 2026 PARRILLAS VACIAS

Carne cada vez más cara y menos consumo: el mercado interno sigue en retroceso

El consumo vacuno cayó casi 5 kilos por habitante en el último año y los precios superaron ampliamente la inflación general. Las exportaciones, en cambio, crecieron durante los primeros ocho meses.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.