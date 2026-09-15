La prueba con la que CFK espera revertir su condena y poder presentarse como candidata
Los abogados de la expresidenta presentaron ante la ONU una auditoría con un conteo de asignaciones de obras para demostrar que sólo una ínfima parte se otorgó a empresas de Báez. Afirman que, por lo tanto, la condena en la causa Vialidad no tiene base alguna.
En una movida que esperan que dé vuelta el tablero en la situación judicial de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sus abogados presentaron hoy lo que consideran una prueba vital en su favor: una auditoría que demostraría que el empresario Lázaro Báez sólo recibió un ínfimo porcentaje de las obras públicas contratadas por el gobierno nacional en el sexenio 2009–2015.
El conteo indica, según puntualizaron los defensores de CFK, que hubo empresas y grupos que se beneficiaron con contrataciones muy superiores, y que a las empresas de Báez sólo les tocó un 0,85% de los fondos asignados para obras públicas.
Esto demostraría que la propia hipótesis que sustentó la condena sobre Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad” no tiene base alguna, y significaría que la sentencia fue “absolutamente injusta”, explicó Carlos Beraldi, uno de los integrantes del equipo de abogados que defiende a la exmandataria, junto a Rafael Valim y Javier Borrego.
Llamativamente, la auditoría fue incorporada como nueva prueba a partir de que los defensores analizaron lo dicho por un testigo citado por la fiscalía, es decir, de un testimonio en favor de la acusación. Se trata de un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que mostró una planilla con la distribución de asignaciones.
“Nosotros no habíamos podido ver eso antes”, explicó Beraldi. Cuando repararon en la existencia del informe, pidieron la información e iniciaron una investigación, señaló.
“Encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de lo fondos que se le había dado a la Dirección de Vialidad en el periodo de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%”, puntualizó el letrado.
Los abogados de CFK esperan que este nuevo elemento lleve a la revisión de la condena por la que la expresidenta cumple la pena de prisión domiciliaria y se encuentra impedida de ejercer cargos públicos. Y posibilitaría que se presente como candidata en las elecciones del año que viene.