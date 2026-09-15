Volver | La Tecla Nacionales 15 de septiembre de 2026

La prueba con la que CFK espera revertir su condena y poder presentarse como candidata

Los abogados de la expresidenta presentaron ante la ONU una auditoría con un conteo de asignaciones de obras para demostrar que sólo una ínfima parte se otorgó a empresas de Báez. Afirman que, por lo tanto, la condena en la causa Vialidad no tiene base alguna.

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