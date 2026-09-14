Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de septiembre de 2026 AULAS BONAERENSES

Pruebas PISA: crecen los reclamos y piden impulsar una Revolución Educativa

El senador nacional, Maximiliano Abad, participó de la jornada “Del dato al aula bonaerense”, organizada en la Universidad Nacional de La Plata, donde especialistas, docentes y referentes educativos debatieron propuestas para transformar la realidad educativa de la Provincia.

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