Tini Stoessel: “A día de hoy sigo con psiquiatra y psicóloga”

Durante su concierto de la gira Futttura en El Salvador, Tini Stoessel interrumpió la presentación para hablar con honestidad sobre su salud mental.



La artista, que había tenido que reprogramar el show previsto para el sábado, se dirigió al público y relató que atravesó “un proceso que se llama depresión, diagnosticada”.



“A día de hoy sigo con psiquiatra. A día de hoy sigo con psicóloga. A día de hoy sigo con mis amigas de toda la vida, con mi equipo, también, que me acompaña hace muchos años y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselo”, expresó desde el escenario.



También envió un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares: si alguna de sus canciones los acompaña en ese proceso, “quiero que sepan que no están solos”. Agregó que convertir el dolor en entendimiento y aprendizaje “es muy valiente”.



El momento se da en medio de una gira exigente y de un contexto personal complejo, y se suma a otras intervenciones recientes de la cantante en las que insistió en romper el tabú sobre la salud mental y en la importancia de pedir ayuda.