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La China Suárez e Icardi encienden rumores de boda

La actriz volvió a mostrarse con el futbolista, dejó a la vista un anillo y musicalizó un collage con una versión de boda. Ninguno confirmó un compromiso

La China Suárez e Icardi encienden rumores de boda
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La China Suárez volvió a mostrarse junto a Mauro Icardi en sus redes este domingo, después de varios días en los que solo había publicado contenido con sus hijos o en soledad.

La secuencia, un primer plano de su mano con anillo y un collage con una canción de bodas,  reavivó las especulaciones sobre un posible casamiento.

La ausencia del futbolista en sus posteos había llamado la atención de sus seguidores, porque suelen compartir buena parte de su vida cotidiana.

El silencio se cortó con una foto en la que posaba con una jarra de limonada casera y la leyenda “Homemadeeeeee”. Minutos después subió otra imagen con más zoom sobre la mano, donde se ve el anillo que ya había generado rumores de compromiso.

Luego compartió una postal más íntima: aparece abrazada a Icardi por detrás, con un beso en la mejilla y la mano apoyada en su pecho, otra vez con el anillo a la vista.

La foto, en blanco y negro, etiquetó la cuenta del futbolista, que lucía una gorra oscura con las siglas “CSP” y un buzo verde tejido.

El detalle que más alimentó las versiones fue la música del posteo siguiente. Armó un collage con distintas tomas de la misma foto y usó de fondo Ordinary, de Alex Warren, en su versión especial para casamientos. En la postal también aparece Agui Bragarnik, amiga en común e integrante de la familia de Christian Bragarnik, uno de los propietarios del Elche, club que semanas atrás se mencionó como posible destino de Icardi, aunque esas negociaciones no prosperaron. Icardi no republicó el contenido. Mantiene un perfil bajo desde su último cruce público con Benjamín Vicuña y mientras negocia su futuro deportivo. Sigue formalmente casado con Wanda Nara: el divorcio avanza en Italia. En julio, el tribunal rechazó pedidos de manutención de ella; aún restan definiciones sobre la división de bienes y las obligaciones parentales.

Hasta ahora, ni la actriz ni el futbolista confirmaron un compromiso ni anunciaron fecha de boda. Los guiños del domingo, el anillo y la canción,  alcanzaron, igual, para reinstalar el rumor.

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