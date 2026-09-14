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Gran Hermano: confirman los premios a dos días de la final

Santiago del Moro anunció que la ganadora se lleva $70 millones más el rendimiento de la billetera virtual sponsor y una casa. El segundo puesto, $20 millones y vivienda; el tercero, $10 millones

Gran Hermano: confirman los premios a dos días de la final
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Santiago del Moro confirmó los premios para las finalistas de Gran Hermano cuando el reality entra en su recta decisiva.

La ganadora se llevará 70 millones de pesos, a los que se sumará el rendimiento de la billetera virtual sponsor del programa, y una casa. Quien ocupe el segundo puesto recibirá 20 millones de pesos y también la vivienda. El tercer lugar, que se conocerá este lunes, se irá con 10 millones.El anuncio ordena la última semana de juego y deja en claro la diferencia entre los tres puestos. El premio mayor combina dinero en efectivo, el rendimiento acumulado de la cuenta virtual vinculada al programa y una vivienda. El segundo puesto mantiene la casa y un monto menor en efectivo. El tercero, en cambio, queda fuera de la vivienda y solo recibe el premio en dinero.

El cronograma de cierre ya está cerrado. Este lunes se conocerá quién termina tercera. El martes, las dos finalistas que sigan en carrera recibirán a sus familias dentro de la casa. El miércoles se realizará la gran final, con el público definiendo a la campeona.

El jueves se emitirá el último programa del ciclo, con una entrega de premios especial y un debate de despedida.La definición queda, como en cada edición, en manos de la audiencia. Las finalistas llegan a esta instancia después de meses de convivencia, nominaciones y galas, y los próximos días concentrarán las últimas visitas, el anuncio del podio y el apagado de las luces de la casa.

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