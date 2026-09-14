Gran Hermano: confirman los premios a dos días de la final

Santiago del Moro confirmó los premios para las finalistas de Gran Hermano cuando el reality entra en su recta decisiva.



La ganadora se llevará 70 millones de pesos, a los que se sumará el rendimiento de la billetera virtual sponsor del programa, y una casa. Quien ocupe el segundo puesto recibirá 20 millones de pesos y también la vivienda. El tercer lugar, que se conocerá este lunes, se irá con 10 millones.El anuncio ordena la última semana de juego y deja en claro la diferencia entre los tres puestos. El premio mayor combina dinero en efectivo, el rendimiento acumulado de la cuenta virtual vinculada al programa y una vivienda. El segundo puesto mantiene la casa y un monto menor en efectivo. El tercero, en cambio, queda fuera de la vivienda y solo recibe el premio en dinero.



El cronograma de cierre ya está cerrado. Este lunes se conocerá quién termina tercera. El martes, las dos finalistas que sigan en carrera recibirán a sus familias dentro de la casa. El miércoles se realizará la gran final, con el público definiendo a la campeona.



El jueves se emitirá el último programa del ciclo, con una entrega de premios especial y un debate de despedida.La definición queda, como en cada edición, en manos de la audiencia. Las finalistas llegan a esta instancia después de meses de convivencia, nominaciones y galas, y los próximos días concentrarán las últimas visitas, el anuncio del podio y el apagado de las luces de la casa.