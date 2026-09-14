Premios Emmy: la televisión tiene su gran noche

La televisión estadounidense reparte este lunes sus premios mayores en el Peacock Theater de Los Ángeles. La gala, que en Argentina se transmite por HBO Max y TNT desde las 20, estará conducida por Mariska Hargitay, la Olivia Benson de La ley y el orden: UVE y primera mujer en presentar el evento en solitario en quince años. Llega en racha: hace una semana se llevó dos estatuillas por My Mom Jayne, el documental sobre su madre, Jayne Mansfield.



El mapa de nominaciones sugiere una noche con dos dueños posibles. The Pitt, el drama de guardia hospitalaria de HBO Max, encabeza con 25 candidaturas. Detrás aparece Hacks, que cerró su quinta y última temporada con 24, cifra récord para una comedia. Más atrás se ordenan Widow’s Bay (19), Pluribus (18), la segunda temporada de Beef (16) y DTF St. Louis (13). Por plataformas, HBO Max lidera con 122 nominaciones, seguida por Netflix (111) y Apple TV (87).En drama, The Pitt defiende la corona que ganó el año pasado y Noah Wyle parte como favorito a mejor actor. En el rubro femenino, Zendaya asoma por la última temporada de Euphoria frente a Rhea Seehorn por Pluribus.



En los premios de reparto, The Pitt copó casi todas las ternas.La pelea más abierta está en comedia. Widow’s Bay amenaza la hegemonía de Hacks. Jean Smart nunca perdió en su categoría y va por otra; Matthew Rhys aparece como favorito a mejor actor por la serie de Apple y también compite en miniserie por The Beast in Me. Harrison Ford, nominado por Shrinking, tiene chance de ganar el primer Emmy de una carrera de medio siglo.En miniseries, DTF St. Louis se llevó en los Creative Arts los premios de reparto con David Harbour y Linda Cardellini. Aun así, Oscar Isaac y Carey Mulligan siguen firmes en los rubros protagónicos, donde también pesan Sarah Snook (All Her Fault) y Claire Danes (The Beast in Me).



Esas dos noches previas dejaron una postal latinoamericana: Bad Bunny ganó su primer Emmy y su show del Super Bowl LX se llevó siete premios. Hubo primeras veces para Sabrina Carpenter y Octavia Spencer, y un reconocimiento póstumo para Rob Reiner por The Bear. La advertencia para los pronósticos es clara: este año, las nominaciones no alcanzan para dar nada por hecho.