Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de septiembre de 2026 INFORME

La crisis golpea la salud bonaerense y empuja cada vez más pacientes al sistema público

El deterioro de los ingresos, el aumento del costo de las prepagas y las dificultades para acceder a medicamentos y prestaciones modifican la forma en que los ciudadano se atienden. Un estudio advierte que la demanda se desplaza hacia IOMA y los hospitales públicos.

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