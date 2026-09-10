Icardi, libre y con tres frentes

Mauro Icardi sigue sin club dos meses después de salir del Galatasaray y analiza un abanico de propuestas en Europa. Según se informó, hay interés concreto en Grecia (Olympiacos y PAOK) y alternativas en Italia (Lazio y Parma). En paralelo circularon sondeos desde el fútbol brasileño, entre ellos Atlético Mineiro.



La ventaja del argentino es contractual: es agente libre, no depende de una ventana de pases ni de una cláusula. Puede firmar cuando quiera. Letterio Pino, su representante, planteó que el dinero no manda. Icardi busca un proyecto técnico y la chance de quedarse dos o tres años en el mismo lugar.Lazio fue el club que más avanzó. Primero ofreció 2,5 millones de euros por una temporada y después mejoró a dos años por 3 millones anuales. El entorno frenó esa negociación y pidió tiempo. También se mencionó un pedido de información del Elche, de la segunda división española, y un sondeo del Everton que no se concretó al cerrarse el mercado de verano.En Turquía, Icardi dejó números altos: 77 goles y 25 asistencias en 134 partidos, con seis ligas.



Ahora el debate no es solo el destino, sino cuánto tarda en elegir un club que le ofrezca continuidad y no solo un contrato corto.