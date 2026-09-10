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EL AMOR ES MAS FUERTE

Las parejas famosas que desafían el relato de Hollywood

Los vínculos con diferencia de edad a favor de ellas y un debate que se reabre. Hoy repasamos las duplas iconicas del séptimo arte

Las parejas famosas que desafían el relato de Hollywood
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Las historias de amor y de diferencia de edad pueden forjar nuevos capítulos. Hoy traemos los romances y relaciones de Hollywood que dan cátedra al respecto. 

Ryan Gosling y Eva Mendes se conocieron en 2011, en el rodaje de The Place Beyond the Pines. Ella le lleva unos seis años. Tienen dos hijas, Esmeralda y Amada, y casi no aparecen juntos en tapetes rojos. Mendes recortó su carrera actoral para priorizar la crianza.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness se conocieron en 1995, en la serie australiana Correlli. Ella le lleva 13 años. Se casaron en 1996, adoptaron a Oscar y Ava y fueron, durante casi tres décadas, el retrato del matrimonio estable de Hollywood. En 2023 anunciaron su separación.

Aaron Taylor-Johnson y Sam Taylor-Johnson se conocieron en el set de Nowhere Boy, cuando él tenía 18 y ella 42. Se casaron en 2012 y él adoptó el apellido de la directora. Tienen dos hijas en común. La diferencia, de más de 20 años, es la más grande de este grupo.

Cameron Diaz y Benji Madden, de Good Charlotte, se casaron en 2015 en Beverly Hills. Ella le lleva seis años. El matrimonio se mantiene lejos del escándalo.

Heidi Klum suma otro capítulo. Después de su divorcio de Seal, se casó en 2019 con Tom Kaulitz, guitarrista de Tokio Hotel. Ella le lleva 16 años. La modelo y conductora defendió el vínculo en público y lo presentó como una decisión adulta, no como una rareza. 

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