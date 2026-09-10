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TRAGICO

La casa de Nicolas Cage, al borde de un pozo de 8 metros

El derrumbe, atribuido a la erosión costera y al oleaje del huracán Marie, dejó un boquete de casi ocho metros de profundidad junto a la residencia que el actor compró en 2024 por 10,5 millones de dólares. No hubo heridos

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Un enorme socavón se abrió de madrugada frente a la casa que Nicolas Cage tiene en Lechuza Beach, Malibú, y obligó a restringir el acceso a la zona y a evacuar a decenas de vecinos. El derrumbe ocurrió en la cuadra 31600 de Sea Level Drive, afectó la entrada vehicular de la propiedad y parte de la calzada, y hacia la noche medía unos 7,6 metros de profundidad por entre 9 y 18 metros de extensión.

Los bomberos del Condado de Los Ángeles llegaron alrededor de las 5:45, tras un llamado por una presunta rotura de gas. Encontraron el asfalto y el hormigón de la entrada desplomados, escombros dentro del agujero, un baño químico de una obra y restos de un cerco. SoCalGas confirmó que una tubería de media pulgada resultó dañada y cortó el suministro.

La ciudad de Malibú etiquetó en rojo 31 viviendas: las consideró inseguras o inhabitables. Las autoridades atribuyeron el “socavón en expansión” a la erosión costera y advirtieron que las mareas altas y las lluvias asociadas al huracán Marie podían empeorar la situación. Imágenes aéreas mostraron olas rompiendo debajo de la casa a través de la abertura. El colapso llegó hasta la playa.

No se reportaron heridos. Según la cobertura local, la residencia lucía vacía y en renovación. Un vocero del actor no respondió de inmediato.

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