Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de septiembre de 2026 NOTA DE GRAFICA

Los dardos a la política de seguridad en medio de la campaña nacional

Intendentes bonaerenses, tanto del oficialismo como de la oposición, reclaman que el ministro Javier Alonso prioriza la construcción política del Movimiento Derecho al Futuro por sobre la gestión de la seguridad en el Conurbano.

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