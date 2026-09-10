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Los dardos a la política de seguridad en medio de la campaña nacional

Intendentes bonaerenses, tanto del oficialismo como de la oposición, reclaman que el ministro Javier Alonso prioriza la construcción política del Movimiento Derecho al Futuro por sobre la gestión de la seguridad en el Conurbano.

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El área de seguridad siempre fue un tema más que sensible para la provincia de Buenos Aires y afecta de diferentes maneras tanto en el conurbano como en el interior. Los cuestionamientos a las políticas implementadas por Axel Kicillof pendulean entre la situación salarial de los agentes hasta lo vinculado con la estructura para hacer frente al delito. 

En los últimos meses comenzó a emerger una nueva crítica hacia el Gobierno bonaerense, con dardos que apuntan directamente al ministro de Seguridad, Javier Alonso. El funcionario es uno de los armadores que designó el Gobernador para construir el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en todo el país. 

En ese marco, hay intendentes del oficialismo que coinciden con los de la oposición al momento de señalarlo como responsable de que la seguridad no sea una prioridad. “No puede ser que el ministro esté de gira por las provincias haciendo campaña para Kicillof mientras en el Conurbano te roban todos los días”, se quejó un jefe comunal del peronismo. 

La misión que le encomendaron a Alonso es similar a la de otros ministros, pero el hecho de que ocupe una cartera clave lo pone bajo la lupa ante cualquier acontecimiento de gravedad en tierras bonaerenses. No obstante, el Ejecutivo busca avanzar con una ley de seguridad.

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