Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de septiembre de 2026 LEGISLATIVAS

Dos temas clave encendieron el debate en una sesión especial del Congreso

Por unanimidad, se aprobó el emplazamiento de comisiones para avanzar con los proyectos de alivio a los deudores morosos.

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