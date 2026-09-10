Dos temas clave encendieron el debate en una sesión especial del Congreso

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La Cámara de Diputados logró quórum sin inconvenientes en la sesión especial y aprobó por unanimidad, a instancias de la oposición, el emplazamiento de comisiones para avanzar con los proyectos vinculados al alivio de la situación de las familias endeudadas y morosas.
El cronograma para tratar la morosidad prevé dos reuniones informativas del plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, los martes 15 y 22 de septiembre a las 14, y un encuentro final para dictaminar el martes 29 de septiembre. La iniciativa busca dar respuesta a una problemática que afecta a cerca de 6 millones de deudores.
El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano fue quien impulsó la moción de emplazamiento sobre este eje y remarcó el carácter transversal del reclamo: "Hace dos semanas, en este recinto, 133 diputados planteamos la urgencia porque la problemática de la morosidad de las familias es transversal. Cuando se corren las banderías partidarias y salimos de la camorra de la política podemos abordar entre todos los problemas que están en la mesa de los argentinos".
En paralelo, y con la misma lógica de emplazamiento, también se avaló por unanimidad el plan de trabajo sobre la prórroga de la emergencia en Discapacidad, con un primer plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda el próximo miércoles a las 12, y una segunda reunión para dictaminar el miércoles 23 a la misma hora.
El acuerdo se selló en la reunión de Labor Parlamentaria, luego de que quedara en evidencia que la oposición ya contaba con los votos necesarios para el quórum. La Libertad Avanza, el PRO y la UCR ingresaron al recinto recién cuando el quórum ya estaba garantizado, lo que para buena parte del arco opositor confirmó que fue este sector el que marcó la agenda de la jornada.
Desde el oficialismo ofrecieron una lectura distinta: fuentes de La Libertad Avanza consultadas por la Agencia Noticias Argentinas (NA) sostuvieron que el cronograma votado era prácticamente idéntico al que habían anunciado el 2 de septiembre los presidentes libertarios de ambas comisiones, y remarcaron que "se evitó el giro de temas de morosidad a la comisión de presupuesto", de manera que "ningún dictamen puede tener presupuesto ni incurrir en gastos".