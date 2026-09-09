Las causas de la muerte de Chiche Gelblung

El conductor Chiche Gelblung estaba internado desde el lunes en el Sanatorio Mater Dei de Palermo. Ingresó de urgencia por dificultades respiratorias vinculadas a su patología de base. Según su entorno, no se trataba de una complicación nueva. Hasta el día anterior había trabajado con normalidad e incluso estaba armando un nuevo programa de streaming.



La salud de Gelblung venía deteriorándose en el último año. En junio permaneció casi un mes en terapia intensiva y debió enfrentar una larga recuperación luego de una trombosis en el tobillo.



En mayo sufrió una caída en su casa que le provocó una herida cerca del ojo izquierdo; horas después se descompensó y debió ser internado nuevamente en terapia intensiva. Esa internación ocurrió menos de un mes después de otra descompensación, el 20 de abril, por la que le colocaron dos stents y permaneció tres días en el Sanatorio Los Arcos.Al recibir el alta en aquella oportunidad, Gelblung volvió a sus programas Hola Chiche, por Radio del Plata, y Chiche en vivo, por Net TV.



En declaraciones a Ángel de Brito en LAM minimizó el episodio: “Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito. Pero ya está, ya pasó”. También desmintió haber sufrido un infarto.



En octubre de 2024 había sido internado por un cuadro febril de 39 grados y un año antes debió ser hospitalizado de urgencia por una insuficiencia renal.



Colegas, amigos y seguidores comenzaron a despedir al periodista a través de las redes, destacando su extensa trayectoria y el lugar que ocupó durante décadas en la televisión y la radio argentinas.