Fuerte caída de la industria

POLÉMICA Hernán Sánchez

El apuro que puede dejar a los libertarios fuera de un juicio político mediático La Libertad Avanza elabora una denuncia formal para iniciarle un jury a la jueza Marta Pascual por haber suspendido la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. Pero su el juicio se concretara los legisladores libertarios podrían quedar impedidos de integar el tribunal por fallta de imparcialidad por culpa de un comunicado del partido.