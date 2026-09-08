Fuerte caída de la industria

La producción manufacturera mostró una baja interanual del 4,9% en el mes de julio. La fabricación de máquinas e indumentaria sufrieron las peores mermas. El sector petrolero, la impresión en papel y los equipos de transporte salvaron las papas.
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La industria no detiene su caída: en julio registró una importante merma respecto del mismo mes del año anterior, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que reportó hoy que la variación interanual del índice de producción industrial manufacturero fue del –4,9%.
Esta caída afectó a casi todos los sectores en que se divide el indicador, con la fabricación de maquinarias y equipos como los rubros que peor la pasaron, con desplomes muy importantes (–26,7% en “maquinaria y equipo” y –31,4% en “otros equipos, aparatos e instrumentos”).
La industria textil también acusó el golpe, con variaciones del –13% en “productos textiles” y del –15,9% en “prendas de vestir, cuero y calzado”.
En cambio, hubo cuatro sectores que salvaron las papas, aunque por porcentajes menos pronunciados, que no alcanzaron a revertir la caída general.
Se trata de los de “refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” (+8,1%), “madera, papel, edición e impresión” (+7,1%), “otro equipo de transporte” (+2,6%) e “industrias metálicas básicas” (+1,6%).
Esta última área es diferente de la de “productos de metal”, que registró una caída interanual del 8,4%.
De esta manera, se consolida la recesión en el sector industrial, vía apertura de las importaciones, por un lado, y caída del consumo, por el otro.