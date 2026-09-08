Instan al gobierno a hacer la reforma electoral este año
La CNE emitió una acordada por la cual exhorta a la Nación a realizar en 2026 todos los cambios en el sistema electoral para que las reglas estén fijadas en 2027, año en que se darán los comicios.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) exhortó hoy al gobierno de Javier Milei a concretar en lo que resta de este año todas las reformas del sistema electoral que considere necesarias, a fin de que las reglas estén establecidas al iniciarse 2027, el año en que tendrán lugar los comicios generales en todo el país.
Los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas emitieron una acordada extraordinaria en la que instan a realizar los cambios este año, “a fin de resguardar la previsibilidad y la integridad del proceso electoral venidero”.
Los camaristas consignan en su texto que existen varios proyectos en el Congreso para modificar diferentes aspectos del sistema electivo, y consideraron que se deben aplicar las modificaciones en 2026 “de modo de asegurar el plazo razonable requerido, antes del inicio del año electoral, para la adecuada y efectiva aplicación de las reformas”.
Los cambios en danza incluyen la eliminación o suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y la CNE se apoyó en el antecedente de 2025, cuando fueron suspendidas por ley, para apuntalar su argumento de que es mejor que todas las reformas estén completadas al inicio de cada año electoral.
El cuerpo observó que la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomienda que “se establezcan restriccciones para que el marco jurídico no pueda ser modificado con poca anticipación a la convocatoria del proceso electoral” y que considera que el plazo idóneo es de “entre tres y seis meses antes del inicio formal del proceso”.