Volver | La Tecla Nacionales 8 de septiembre de 2026

Instan al gobierno a hacer la reforma electoral este año

La CNE emitió una acordada por la cual exhorta a la Nación a realizar en 2026 todos los cambios en el sistema electoral para que las reglas estén fijadas en 2027, año en que se darán los comicios.

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