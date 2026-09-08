Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de septiembre de 2026 “PROPUESTA MISERABLE”

¿Se viene otro paro? Empleados de la Provincia ya arrancaron con un plan de lucha

Los empleados de Contaduría y Tesorería están en pie de guerra. Iniciaron un esquema de retención de tareas y podrían ir al paro total el lunes que viene. Es porque el gobierno les ofreció una recomposición en tramos de aquí a diciembre y no les reconoce todo lo que, según afirman, les deben a los trabajadores.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.