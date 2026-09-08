¿Se viene otro paro? Empleados de la Provincia ya arrancaron con un plan de lucha
Los empleados de Contaduría y Tesorería están en pie de guerra. Iniciaron un esquema de retención de tareas y podrían ir al paro total el lunes que viene. Es porque el gobierno les ofreció una recomposición en tramos de aquí a diciembre y no les reconoce todo lo que, según afirman, les deben a los trabajadores.
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Por si el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no tuviera suficientes problemas con los pedidos de gremios estatales para la reapertura urgente de las paritarias y la presión de los municipales para la constitución del Consejo del Empleo Municipal, ahora podría concretarse un nuevo paro contra su administración, esta vez por parte de los empleados de organismos de control del Estado bonaerense, como la Contaduría y la Tesorería de la Provincia.
La Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), el gremio que representa a estos trabajadores, ya inició un plan de lucha con retención de tareas en esas oficinas, en reclamo por el atraso en sus sueldos y lo “miserable” de la propuesta de recomposición salarial realizada por el gobierno.
Desde el Ministerio de Economía que conduce Pablo López se les ofreció un 8,5% de incremento en bonificaciones sectoriales, pero en cuotas, de aquí a diciembre, y con una diferencia entre lo que el gremio dice que les deben a los empleados (un 28%) y lo que reconoce la Provincia (un 18%).
“Rechazo total a la propuesta miserable del gobierno”, reza el volante que hoy repartió la APOC y que consigna el inicio a partir de hoy mismo de un esquema de retención de tareas, con la posible realización de un paro total.
La retención de tareas fue de dos horas en la jornada de hoy; mañana será de tres horas; el jueves, de cuatro; y el viernes habrá una asamblea en el hall del área de Contaduría para definir si se concreta un paro total de sector, que sería el lunes próximo, “con probables descuentos como castigo que el gobierno puede adoptar”, según aclara el volante, en el espíritu realista de la profesión.