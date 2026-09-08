Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de septiembre de 2026 EDUCACIÓN

Del dato al aula: especialistas debatirán en La Plata el rumbo de la educación bonaerense

El encuentro será el sábado 12 de septiembre en la UNLP y reunirá a funcionarios, docentes y expertos. Uno de los ejes será el programa “Aprendo Leyendo” aplicado en Chaco y su posible réplica en territorio bonaerense.

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