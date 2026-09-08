Del dato al aula: especialistas debatirán en La Plata el rumbo de la educación bonaerense
El encuentro será el sábado 12 de septiembre en la UNLP y reunirá a funcionarios, docentes y expertos. Uno de los ejes será el programa “Aprendo Leyendo” aplicado en Chaco y su posible réplica en territorio bonaerense.
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La educación bonaerense volverá a quedar en el centro de la escena con una jornada que buscará poner bajo la lupa los principales indicadores del sistema y, al mismo tiempo, discutir qué ocurre puertas adentro de las aulas. La cita será el sábado 12 de septiembre en el Edificio Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde especialistas, funcionarios y docentes compartirán experiencias y propuestas.
La actividad, denominada “Del dato al aula bonaerense: hablan los especialistas”, es impulsada por el consejero general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Bonino. La moderación estará a cargo de la consejera escolar platense Sofía Gualberto.
La jornada comenzará con las acreditaciones a las 9 y tendrá su apertura formal a las 10, en el Aula 202, ubicada en el Segundo Subsuelo del edificio de calle 48 entre 6 y 7. Luego se desarrollarán dos paneles centrados en los desafíos que atraviesa actualmente el sistema educativo.
Una mirada crítica sobre los resultados
El primer panel, previsto para las 10.30 bajo el título “Apuntes para transformar la realidad educativa en PBA”, reunirá al senador nacional de la UCR Maximiliano Abad; a la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de Chaco, Sofía Naidenoff; a la especialista en Lingüística y directora del Instituto de Neurociencias y Educación de Fundación INECO, Florencia Salvarezza; y al licenciado en Ciencias Políticas Damián Fió.
El segundo encuentro, denominado “Territorio y experiencia docente”, comenzará a las 11.30 y tendrá como protagonistas al docente de nivel secundario y comunicador digital Cristian Quillotay y al abogado y docente de nivel primario bonaerense Matías García, autor del libro Docencia y Derecho: Manual del Docente Bonaerense.
Uno de los puntos centrales de la discusión estará vinculado con los resultados educativos de la provincia y las políticas implementadas para mejorar los niveles de aprendizaje.
En ese sentido, el encuentro parte de un dato que encendió las alarmas: según el Índice de Resultados Escolares (IRE) 2024, de cada 100 alumnos que comenzaron la primaria bonaerense en 2013, 63 lograron llegar al último año de la secundaria dentro del tiempo teórico previsto. Sin embargo, apenas 10 lo hicieron sin repetir ni abandonar y, además, alcanzando los aprendizajes esperados.
El número representa un retroceso frente a mediciones anteriores: en 2020 eran 16 los estudiantes que alcanzaban ese recorrido completo y en 2022 la cifra había descendido a 13.
Chaco, el espejo que quieren mirar en Buenos Aires
Uno de los principales atractivos de la jornada será la presentación del programa “Aprendo Leyendo”, desarrollado en Chaco y señalado por los organizadores como una experiencia que podría aportar herramientas para abordar el problema de la alfabetización.
La iniciativa alcanzó a 1.162 escuelas, involucró a más de 5.000 docentes y llegó a unos 77.000 alumnos de primero a tercer grado. Además, contempló a comunidades moqoit, wichí y qom y permitió distribuir más de 300.000 libros.
Según la evaluación externa difundida por los organizadores, los estudiantes de primer grado que participaron del programa obtuvieron mejores resultados que quienes no lo hicieron. En comprensión lectora, el grupo participante alcanzó el 61,7% de respuestas correctas frente al 29,9% del grupo de comparación.
La diferencia también apareció en lectura de palabras, con un 54,8% contra un 37,4%, y en la identificación del sonido inicial, donde los resultados fueron del 45,9% frente al 29,2%.
Naidenoff y Salvarezza serán las encargadas de presentar la experiencia chaqueña y explicar los resultados de la evaluación.
Matemática, otra de las cuentas pendientes
La discusión también estará atravesada por los resultados de las evaluaciones nacionales. De acuerdo con los datos de Aprender Secundaria 2024, apenas el 14,2% de los estudiantes alcanzó un desempeño satisfactorio en Matemática. A nivel nacional, además, ningún alumno logró ubicarse en el nivel avanzado.
En Lengua, en cambio, el 58% de los estudiantes alcanzó niveles satisfactorios o avanzados.
En paralelo, el debate educativo bonaerense atraviesa una discusión particular a partir del nuevo Régimen Académico establecido por la Resolución 1650/24. La normativa reemplazó la repitencia del año completo por un esquema de acreditación por materias e incorporó períodos destinados a la intensificación de aprendizajes.
La medida generó diferentes miradas dentro de la comunidad educativa y será uno de los puntos que inevitablemente aparecerán en el debate sobre permanencia, inclusión y resultados.
La fuerte crítica de Bonino
El organizador del encuentro planteó una mirada crítica sobre el rumbo de la discusión educativa en la Provincia y contrapuso las políticas bonaerenses con la experiencia desarrollada en Chaco.
“En Buenos Aires discutimos si un chico repite o no; en Chaco discutieron cómo enseñarle a leer. Los resultados están a la vista: allá duplicaron la comprensión lectora en seis meses, acá tenemos 90% que no termina con aprendizajes”, sostuvo Bonino.
En esa línea, el funcionario puso el foco en la alfabetización como condición necesaria para garantizar una trayectoria educativa efectiva.
“No hay inclusión sin alfabetización, no hay secundaria posible si un chico llega sin leer 36 palabras por minuto. La Provincia necesita su propio ‘Aprendo Leyendo’, no su propio sistema para no repetir”, afirmó.
Bonino también cuestionó el énfasis puesto exclusivamente en los indicadores de permanencia dentro del sistema educativo y llamó a recuperar la mirada sobre lo que sucede en las aulas.
“Del dato al aula bonaerense es justamente eso: dejar de enamorarnos del dato de permanencia y volver al aula, con método, evaluación externa y formación docente, como hizo Chaco”, concluyó.
La jornada se presenta así como un espacio para discutir no sólo cuántos alumnos permanecen dentro del sistema, sino también qué aprendizajes logran adquirir durante su recorrido y cuáles son las herramientas necesarias para revertir los resultados que exhiben las evaluaciones.