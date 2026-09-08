Ordenaron la detención de Aníbal Lotocki en la causa de Silvina Luna y otras tres pacientes
El Tribunal Oral N° 28 dispuso este martes que el cirujano quede preso por la condena a ocho años de prisión por lesiones graves y estafa. Ya estaba detenido por el juicio por la muerte de Cristian Zárate
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Este martes el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 ordenó la detención de Aníbal Lotocki en el expediente en el que fue condenado a ocho años de prisión por estafa y por las lesiones graves causadas a Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.
La medida llegó a pedido del fiscal general Sandro Abraldes. El juez Jorge Romeo fundó la decisión en el riesgo de fuga: “En caso de recuperar su libertad y de cara a enfrentarse nuevamente a cumplir una pena de prisión efectiva de envergadura, Lotocki podría evadirse del accionar de la Justicia”.
Lotocki ya está preso. Desde el 10 de octubre de 2023 cumple prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza por otra causa: el homicidio simple con dolo eventual de Rodolfo Cristian Zárate, el empresario de Campana que murió en 2021 tras una cirugía estética en el Centro Médico Conde de Caballito. Ese juicio oral avanza ahora ante el Tribunal Oral N° 17.
La orden de hoy no es, entonces, un ingreso nuevo a la cárcel. Es una anotación conjunta: el médico queda también detenido por la causa de las cuatro mujeres, para que no recupere la libertad si en algún momento cayera la preventiva del expediente Zárate.
Una condena de ocho años que todavía no está firme
El recorrido de esa pena es largo. En febrero de 2022 el mismo TOC 28 lo condenó a cuatro años de prisión e inhabilitación por cinco años por lesiones graves reiteradas. La Sala III de Casación, en 2023, le sumó el delito de estafa (en el caso de Gabriela Trenchi, a quien le aplicó polimetilmetacrilato —PMMA— pese a que ella había pedido expresamente que no se lo usaran) y elevó la pena a ocho años de cárcel y diez de inhabilitación para ejercer la medicina.
La Sala II de Casación confirmó ese fallo. La defensa presentó recurso extraordinario; fue rechazado. Quedó una queja ante la Corte Suprema, presentada el 27 de agosto de 2025. Por eso la sentencia de ocho años no está firme. Pero el fiscal Abraldes argumentó que la presunción de inocencia “se encuentra severamente debilitada” y que la expectativa de una pena efectiva “ya no es una mera hipótesis, sino una certeza inminente y cuantificada”.
El tribunal también ponderó antecedentes: Lotocki había incumplido la obligación de informar ausencias de más de 24 horas de su domicilio y se mudó fuera de la jurisdicción porteña sin autorización judicial.
Silvina Luna y el material que no se va
Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023. Tenía 43 años. El PMMA que Lotocki le inyectó en 2011 le generó granulomas, hipercalcemia e insuficiencia renal crónica. Una junta médica reciente del Cuerpo Médico Forense volvió a vincular el polímero con el daño renal, aunque no atribuyó por sí sola responsabilidad penal. Esa pericia alimenta otra investigación: la posible imputación por homicidio en el caso Luna, que tramita por separado.
Xipolitakis, Sosa (ex pareja del médico) y Trenchi sobrevivieron con secuelas. El patrón que la Justicia dio por probado es el mismo: uso de un relleno permanente, información insuficiente o engañosa, y un vínculo médico-paciente que Casación describió como “extrema forma de violencia y abuso profesional”.
Mientras el TOC 17 sigue escuchando testigos por la muerte de Zárate —esposa, enfermeras, colegas, peritos—, el TOC 28 cerró este martes un flanco: Lotocki no sale. La condena de ocho años sigue en la Corte. El juicio por homicidio sigue en el banquillo. Y el nombre del cirujano, otra vez, vuelve a las tapas por lo mismo de siempre: lo que les inyectó a sus pacientes y lo que no les dijo.