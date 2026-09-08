Volver | La Tecla Nacionales 8 de septiembre de 2026 JUSTICIA

Ordenaron la detención de Aníbal Lotocki en la causa de Silvina Luna y otras tres pacientes

El Tribunal Oral N° 28 dispuso este martes que el cirujano quede preso por la condena a ocho años de prisión por lesiones graves y estafa. Ya estaba detenido por el juicio por la muerte de Cristian Zárate

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.