Internaron de urgencia a Chiche Gelblung

Samuel “Chiche” Gelblung fue internado nuevamente en las últimas horas en el Sanatorio Mater Dei, de la Ciudad de Buenos Aires, luego de presentar complicaciones para respirar.



El ingreso, de carácter preventivo y de control, busca estabilizar su cuadro ante un episodio similar al que ya había atravesado semanas atrás.Se trata de la cuarta hospitalización del conductor en lo que va de 2026.



El año comenzó con un episodio grave en mayo, cuando fue trasladado de urgencia a terapia intensiva por una descompensación en su domicilio. Los médicos le diagnosticaron una trombosis en uno de sus tobillos, le colocaron dos stents y lo anticoagularon. Permaneció internado casi un mes.



Tras recibir el alta, Gelblung retomó la actividad laboral antes de lo recomendado. Eso derivó en un reingreso el 17 de junio por una complicación pulmonar. El 28 de julio volvió a ser hospitalizado en el mismo sanatorio por otro episodio respiratorio; en aquella oportunidad fue estabilizado y recibió el alta a los pocos días.



Según fuentes cercanas, el periodista insiste en seguir trabajando pese a las indicaciones médicas de reposo. Tras sus últimas altas, reapareció en televisión y sostuvo que la actividad laboral forma parte de su “terapia”.



En declaraciones anteriores relató con crudeza la internación de mayo, cuando un médico le dijo que estaba “golpeando las puertas del cielo” y se discutió la posible amputación de su pierna, que finalmente se evitó.