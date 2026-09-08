Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de septiembre de 2026 CONGRESO

Crisis productiva: aumentan las demandas de los empresarios para Kicillof

Mientras cierran empresas y se pierden puestos de trabajo, el gobierno de la Provincia encabezó la cuarta edición del Congreso Productivo Bonaerense. El mandatario volvió a responsabilizar a nación, mientras que los empresarios continúan con el reclamo por la baja de impuestos.

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