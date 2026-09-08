Crisis productiva: aumentan las demandas de los empresarios para Kicillof
Mientras cierran empresas y se pierden puestos de trabajo, el gobierno de la Provincia encabezó la cuarta edición del Congreso Productivo Bonaerense. El mandatario volvió a responsabilizar a nación, mientras que los empresarios continúan con el reclamo por la baja de impuestos.
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En medio de una fuerte crisis productiva que atraviesa la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Kicillof realizó la cuarta edición del Congreso Productivo Bonaerense en el Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata. Con presencia de intendentes y ministros, el mandatario cargó contra el gobierno nacional porque las políticas económicas impactan de lleno en suelo bonaerense.
El gobernador estuvo acompañado por el intendente de La Plata, Julio Alak, el ministro de Producción, Augusto Costa, y su par de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. Durante su discurso, Kicillof expresó: “Dicen que el gobierno provincial tenemos la responsabilidad o que rendir cuentas por la enorme crisis productiva que está atravesando el país y nuestra provincia. Cualquiera que esté vinculado al área de producción de cada uno de los municipios y del gobierno provincial observa que en estadísticas gruesas lo que estamos viendo hoy es que se han perdido 411.000 empleos formales en el país y han cerrado más de 30.000 empresas”.
En esa línea, los empresarios le plantearon una serie de demandas del sector al gobernador. Al igual que lo ocurrido durante el Día de la Industria en Morón, se planteó la idea de la Unión de Industriales de la provincia de Buenos Aires con respecto a la eliminación de Ingresos Brutos, sin tocar la recaudación bonaerense de Kicillof.
“Como no podía ser de otra manera, la gran mayoría se encuentra en la provincia de Buenos Aires. El problema aquí es que el peso de nuestra provincia en estas estadísticas es mayor. La pérdida de establecimientos productivos, la pérdida de puestos de trabajo afecta más que proporcionalmente a la provincia de Buenos Aires. En todos los rubros productivos, la provincia de Buenos Aires representa más que su peso poblacional. Es el motor productivo de la Argentina”, añadió el mandatario.
“Tarifazos, apertura importadora, salarios deliberadamente bajos por decisión del gobierno, jubilaciones bajas, suspensión y parate de la obra pública, desfinanciamiento de universidad, ciencia, tecnología, de las provincias, tasas de interés elevadas, dólar planchado, son las mismas políticas económicas”, enfatizó el Gobernador.
Por su parte, el intendente Julio Alak expresó: "El plan económico del gobierno nacional perjudica gravemente a la Provincia de Buenos Aires, que privilegia los negocios financieros y las exportaciones de productos mineros y energía, discriminando a la industria y al comercio bonaerense"
Álvarez Rodríguez: “Todos somos hermanos” con las empresas y las pymes
La jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, reivindicó el vínculo entre el Estado provincial y el sector productivo y cuestionó el rumbo económico nacional. “Sentimos que todos somos hermanos con las empresas, con la producción y con las pymes, que en este momento de la Argentina tanto sufren un ajuste brutal que no mira ni a la producción, ni al trabajo, ni a la posibilidad de desarrollo”, sostuvo.
En ese sentido, destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre el sector público y el privado para debatir políticas y construir respuestas frente al escenario económico. “Es fundamental encontrarnos, debatir y construir políticas conjuntas en este tiempo tan difícil”, afirmó.
La funcionaria también valoró la participación de los distintos actores productivos y llamó a que el sector privado pueda expresar sus preocupaciones y aportar su mirada sobre la situación económica.
Costa: “Hay que discutir qué está pasando realmente con la producción y el trabajo”
Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, destacó la amplia participación en el Congreso y remarcó su carácter de espacio de articulación entre el sector público y privado. Según precisó, el encuentro cuenta con más de 1.500 inscriptos, representantes de municipios, empresas, pymes, emprendedores, cooperativas, universidades, institutos científicos y organismos públicos.
Costa señaló que el objetivo es que el debate permita alcanzar diagnósticos comunes y avanzar en propuestas concretas para el desarrollo productivo bonaerense. “Pretendemos, a partir del debate y del consenso, llegar a diagnósticos y también a propuestas muy concretas para la producción de la provincia de Buenos Aires”, explicó.
Además, anticipó que durante las dos jornadas habrá paneles, encuentros sectoriales y reuniones con representantes de los municipios y distintos actores productivos. En ese marco, confirmó que Axel Kicillof participará del Congreso y brindará un mensaje sobre la situación de la producción y el trabajo.
Finalmente, Costa planteó que el encuentro busca instalar una discusión sobre la economía real y el impacto de las políticas nacionales. “Hay que discutir sobre lo que está pasando realmente con la producción, con el trabajo, con la economía real, con las condiciones de vida y con las pymes”, afirmó.
Cuatro ejes y 37 paneles
El programa contempla 37 paneles distribuidos en cuatro salas temáticas, que abordarán distintas dimensiones de la actividad productiva bonaerense.
Los ejes serán:
-Innovación para la producción -Infraestructura para la producción -Herramientas para la producción y el trabajo -Desarrollo local
Además de los paneles, el Congreso contará con un espacio para exhibir proyectos, dispositivos y prototipos desarrollados a través del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA).
También habrá stands de productores bonaerenses y visitas guiadas gratuitas por la ciudad de La Plata destinadas a quienes participen del encuentro y quieran conocer sus principales atractivos.
Una agenda que se repite desde 2023
La edición 2026 será la cuarta del Congreso Productivo Bonaerense. Según los datos difundidos por la Provincia, las ediciones realizadas en 2023, 2024 y 2025 reunieron a más de 6.600 participantes de diferentes sectores productivos de la provincia y del país.
Con la nueva convocatoria, el Gobierno de Kicillof busca volver a reunir en un mismo ámbito a los distintos sectores que intervienen en la producción bonaerense y abrir una discusión sobre las políticas necesarias para impulsar la actividad.
El encuentro tendrá además la presencia del gobernador Axel Kicillof, quien encabezará la agenda institucional de las jornadas.