Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de septiembre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Bariloche: megaproyectos hoteleros bajo sospecha

Los emprendimientos Cauma y Faena volvieron a quedar en la mira luego de que, por presión de organizaciones civiles, el Concejo aprobara una comisión especial para que se investiguen

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