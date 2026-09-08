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Graciela Alfano tendrá su serie biográfica

Tras elogiar la ficción de Moria Casán en Netflix, reveló que el proyecto sobre su vida quedó segundo en la fila

Graciela Alfano tendrá su serie biográfica
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Graciela Alfano confirmó que trabaja en una serie autobiográfica al estilo de la de Moria Casán.  Aún así, rechazó la idea de aparecer ella misma en esa ficción. La invitaron a la fiesta final y no fue. “Yo no necesito estar en la serie de Moria porque sé que estuve en su vida y que estoy en su vida. Yo soy su presente”, explicó.

La relación entre ambas empezó en 1977, en la película El gordo catástrofe, con Jorge Porcel. Después vinieron tapas enfrentadas, peleas públicas, un cara a cara televisivo con Jorge Rial de mediador y años compartidos como juradas. Hoy las define como dos mujeres que se aceptan “en sus luces y sus sombras”.

Sobre su propia serie, Alfano adelantó que busca un relato abierto, sin edulcorar. Y, cuando le preguntaron quién debería interpretarla, nombró a la China Suárez: no solo por su belleza, dijo, sino porque la considera “una actriz extraordinaria”, capaz de sostener “lo intrincado, sofisticado y complejo” de su mundo interior. También dejó una advertencia: todavía hay capítulos de su vida que no contó.

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