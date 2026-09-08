Cómo será el cáliz que Pallarols le entregará al Papa León XIV

A dos meses de la visita del papa León XIV a la Argentina, el orfebre Juan Carlos Pallarols da los últimos retoques a un cáliz que será entregado al Pontífice.La pieza, de estilo barroco, combina plata pura con material vinculado a la fabricación de armas usadas en la guerra de Malvinas y en otros conflictos.El sentido, según el artesano, es transformar un metal asociado a la destrucción en un objeto de fe y de paz.Pallarols, de 83 años, empezó el trabajo 14 meses atrás, sin esperar un pedido oficial de Roma. Quiso que la obra recorriera el país y que la gente interviniera el metal con pequeños golpes de cincel. La base ya pasó por Corrientes, Chaco, Santa Fe, localidades del sur y hasta la Antártida. Aún faltan engarzar diamantes donados, un repaso general y terminar el bajo pie.El orfebre, autor de 14 bastones presidenciales, espera acompañar la entrega con un libro de firmas y dedicatorias de quienes participaron, entre ellos el guitarrista Slash.“Con 83 años es el décimo Papa que conozco, es un orgullo”, dijo. Mientras cierra esta pieza, ya piensa en el bastón presidencial de 2027: empezará a trabajarlo el 10 de diciembre para que también recorra la Argentina.