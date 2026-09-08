La Joaqui cantó un tema inédito de Tiago y encendió las redes

La Joaqui publicó en TikTok un video en el que se graba cantando un fragmento de una canción que Tiago PZK todavía no estrenó. El posteo, titulado de manera informal con la palabra “villeros”, volvió a encender los rumores de un romance entre ambos, en plena disputa con Luck Ra.



En la grabación aparece con gorra y campera deportiva y se la escucha interpretar la letra: “Que no se entere que sos como tu vieja que te gustan villeros. Prendo tu choy, voy a tu country”. Lo llamativo para sus seguidores es que Tiago ya había compartido antes un video cantando el mismo tema, aún no lanzado.



El clip llegó después de que Luck Ra dijera que ella está saliendo con un “gran examigo” suyo. A partir de esa frase, distintas versiones apuntaron a Tiago PZK.



En un descargo, afirmó que conoce a Tiago desde chicos y que entre ellos hay “una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente” de Luck Ra. También cuestionó que su ex redujera ese vínculo a la fórmula de “ex gran amigo”, una expresión que, según ella, sugiere una traición en lugar de contar el vínculo completo.



Hasta ahora, ni La Joaqui ni Tiago PZK confirmaron un romance. Lo que hay es un video viral, un tema inédito en común y una pelea pública con Luck Ra que sigue alimentando las lecturas.