Internaron de urgencia a Soledad Silveyra

La actriz y conductora Soledad Silveyra fue internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi después de un accidente doméstico. Según trascendió en programas de espectáculos, se quebró la cadera y debió ser asistida en su domicilio.



El percance ocurrió cuando estaba sola. Llamó a su hijo Facundo, que acudió a socorrerla y gestionó el traslado.



Otro de sus hijos, Baltazar, relató que la artista está de buen ánimo, aunque cansada e impaciente por volver a su casa. “Está puteando en el cuarto porque se quiere ir, pero esto es para largo”, describió.



En el sanatorio la medicaron con morfina por el dolor. El entorno indicó que no la operarán y que, si recibe el alta en las próximas horas, igualmente deberá cumplir un reposo extenso.



Antes del accidente, Silveyra ya arrastraba problemas de espalda y otras complicaciones de salud que la habían obligado a suspender funciones de su obra.



n una visita al programa de Mirtha Legrand había dicho que el dolor era intenso, que se movía con dificultad y que debía aplicarse inyecciones para soportarlo.