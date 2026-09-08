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El Gobierno responde a los resultados de las pruebas PISA 2025

Tras conocerse que menos de uno de cada 12 alumnos argentinos alcanza el nivel básico en todas las materias, Capital Humano dijo que el retroceso se produce sobre un piso ya bajo y anunció que sostendrá políticas estructurales en lectura y matemática

El Gobierno responde a los resultados de las pruebas PISA 2025
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El Ministerio de Capital Humano publicó este martes un comunicado oficial luego de que se conocieran los resultados de las pruebas PISA 2025, que ubican a la Argentina en una situación crítica de aprendizajes: menos de uno de cada 12 estudiantes llega al nivel básico en el conjunto de las materias evaluadas.

La cartera que conduce Sandra Pettovello reconoció que los datos se inscriben en una tendencia mundial de estancamiento y descenso, los peores registros desde que la OCDE lanzó el programa, en 2000, pero subrayó que, en el país, esa caída ocurre sobre un punto de partida ya débil. Según el texto, la prueba refleja el impacto de trayectorias escolares iniciadas en 2013.El ministerio también mencionó un fenómeno global detectado por la OCDE, el de los “lectores apresurados”: estudiantes que responden de forma rápida e incorrecta, conducta que casi se duplicó entre 2018 y 2025. Aun así, afirmó que esa tendencia no alcanza para explicar el desempeño argentino y responsabilizó de manera directa a “una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas”.

En el mismo comunicado, el Gobierno reafirmó su “compromiso con la transformación del sistema educativo” y destacó dos ejes de la gestión de Javier Milei, en funciones desde diciembre de 2023: el Plan Nacional de Alfabetización, orientado a que los alumnos lean, comprendan y produzcan textos de acuerdo con su edad, y el Plan Nacional de Matemática, pensado para reforzar las capacidades numéricas y evitar que los estudiantes queden rezagados.

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