Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de septiembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Larroque aumenta las becas de Desarrollo Social y algunas superan el millón de pesos

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense aprobó una nueva actualización para los esquemas de becas de cinco programas. El aumento rige desde julio, con carácter retroactivo, y alcanza a las categorías Administrativo, Profesional y Coordinación.

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