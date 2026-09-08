Larroque aumenta las becas de Desarrollo Social y algunas superan el millón de pesos
El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense aprobó una nueva actualización para los esquemas de becas de cinco programas. El aumento rige desde julio, con carácter retroactivo, y alcanza a las categorías Administrativo, Profesional y Coordinación.
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El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, oficializó un nuevo incremento en los montos de las becas destinadas a quienes se desempeñan en distintos programas sociales de la Provincia de Buenos Aires. La actualización fue publicada este martes en el Boletín Oficial y contempla aumentos retroactivos desde julio.
La medida quedó establecida mediante la Resolución N° 1852-MDCGP-2026 y alcanza a los esquemas de becas de los programas Organizar Comunidad, Protección Integral a Personas en Situación de Calle, Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), Servicio Alimentario Escolar (SAE) y Responsabilidad Social Compartida ENVIÓN.
Según explicó el Ministerio, la actualización responde a la necesidad de contar con voluntarios y voluntarias para atender las demandas vinculadas con la ejecución cotidiana de estos programas.
Cuánto cobrarán las becas
El nuevo esquema establece, desde el 1° de julio de 2026, los siguientes montos:
De esta manera, la categoría de Coordinación supera por primera vez en este esquema el millón de pesos, mientras que la categoría Profesional queda a menos de $20.000 de alcanzar esa cifra.
Un aumento en dos etapas
La actualización se suma al incremento que había sido aprobado en abril de este año. En aquella oportunidad, el Ministerio había fijado para febrero montos de $739.381 para Administrativo, $853.131 para Profesional y $1.014.550 para Coordinación.
Luego, desde abril, los valores habían quedado establecidos en $794.064, $916.227 y $1.038.392, respectivamente.
Con la nueva resolución, los montos de agosto representan incrementos de aproximadamente 7% respecto de abril en las categorías Administrativo y Profesional, y de 7% en Coordinación.
El costo para la Provincia
La actualización también implica una fuerte erogación presupuestaria. De acuerdo con la resolución, el gasto será atendido con partidas del Presupuesto General 2026.
En concreto, se asignaron $1.737.953.340,99 para una de las jurisdicciones presupuestarias involucradas y $1.406.111.117,30 para otra.
En conjunto, el refuerzo presupuestario alcanza los $3.144.064.458,29.
La resolución lleva la firma de Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.