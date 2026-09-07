¡Ups! Funcionaria de Kicillof recibió a hombre acusado de violencia de género

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La foto que se tomó la actriz Victoria Onetto, actualmente subsecretaria de Políticas Culturales del gobierno de la provincia de Buenos Aires, con representantes empresarios de Villa Gesell habrá parecido, en principio, una más, de las tantas que cualquier funcionario suma día a día en su gestión. Pero, esta vez, la presencia de uno de los retratados le puso un toque polémico: ahí estaba Onetto, sonriente, a poca distancia de un hombre acusado de violencia familiar, a quien le encontraron un arsenal en la casa.
Se trata de Nicolás Francia, un comerciante geselino que forma parte de la Unión de Comercio, e Industria y Turismo (UCIT) de ese partido de la costa atlántica. Pero que, además de representar al sector comercial de Villa Gesell, quedó en el ojo de la Justicia tras haber sido denunciado por violencia familiar.
A Francia se le impuso una restricción de acercamiento y, por disposición judicial, se le secuestraron armas de fuego que tenía en la casa.
Una cercanía incómoda para Onetto, que sostiene ideas feministas, busca combatir la violencia machista y afirmó haberla sufrido ella misma.
El encuentro entre la funcionaria del gobierno de Axel Kicillof y los integrantes de la UCIT se produjo el viernes pasado. Le presentaron dos proyectos culturales relacionados con Villa Gesell: uno para crear un estudio de danza en el Polo Cultural Sur y otro para reparar el techo de la “Casa de las Cuatro Puertas”, que es la sede del Museo y Archivo Histórico Municipal.
El detalle ríspido del caso es que Francia había sido denunciado por su pareja por violencia familiar en diciembre del año pasado. En el marco de esa causa, la policía allanó su domicilio y secuestró armas de fuego y municiones.
Hasta el momento, Onetto no hizo comentarios al respecto.