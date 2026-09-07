Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2026 FOTO POLÉMICA

¡Ups! Funcionaria de Kicillof recibió a hombre acusado de violencia de género

Durante una reunión de gestión, Victoria Onetto, de activa militancia feminista, recibió a comerciantes de Villa Gesell. Uno de ellos había sido denunciado por violencia familiar.

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