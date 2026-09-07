Volver | La Tecla Nacionales 7 de septiembre de 2026 JUSTICIA

Régimen Penal Juvenil: el Gobierno reglamentó la ley y fijó las claves para aplicarla

El Ejecutivo publicó el decreto que pone en marcha el nuevo esquema para adolescentes de 14 a 18 años. Justicia será la autoridad de aplicación, se creará un registro de supervisores y habrá nuevos mecanismos de coordinación entre Nación y las provincias.

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