Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de septiembre de 2026 DESCONFIADOS

Cinco señales de que La Plata se mueve… aunque no siempre hacia donde conviene

Esta semana el radar desconfiado volvió a barrer la ciudad y encontró lo de siempre: ideas que suenan a marketing político, obras que reaparecen como si las clausuras fueran un trámite, campañas que le pasan la factura al vecino y un Municipio que se pone nervioso recién cuando el cielo amenaza con repetir la historia.

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