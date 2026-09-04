La SUBE otra vez no responde

El sistema de la tarjeta SUBE volvió a fallar esta mañana y miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires no pudieron cargar saldo. La interrupción se repite un día después de un corte similar y complica el viaje de quienes dependen de recargar para subir al colectivo, al tren o al subte.



El organismo informó que, por fallas en las redes de conectividad “externas a SUBE”, el funcionamiento de algunos canales y aplicaciones puede verse afectado de manera intermitente. Según esa comunicación, los inconvenientes son ajenos al sistema y generan cortes tanto en la compra como en la acreditación del crédito.



La falla alcanzó a la aplicación móvil, a las ventanillas de atención y a las terminales de las estaciones. En esos puntos quedó habilitada, en la práctica, solo la consulta de saldo. Quien llegó a cargar no tiene garantía de que el dinero se acredite en el momento.El cuadro se agrava porque el mismo escenario se había registrado el jueves.



Dos jornadas seguidas con recargas trabadas dejan a muchos usuarios con el crédito justo y sin alternativa inmediata para viajar. Hasta que se restablezca la red, la recomendación de hecho es chequear el saldo en máquinas o puntos de atención y esperar a que se normalice la acreditación. La incidencia sigue abierta y el servicio de carga, intermitente.