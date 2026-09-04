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Rosenfeld y Marcovecchio, juntas en la mesa de Mirtha

La Chiqui arma una mesaza con las abogadas de Wanda Nara y Mauro Icardi, más las periodistas Karina Iavícoli y Luciana Rubinska.

Rosenfeld y Marcovecchio, juntas en la mesa de Mirtha
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Mirtha Legrand ya confirmó la mesa y se reunirá a un grupo con perfiles bien marcados y un cruce que anticipa debate.

El plato fuerte serán las abogadas enfrentadas en la causa Nara-Icardi. Ana Rosenfeld, representante de Wanda Nara, compartirá mesa con Elba Marcovecchio, letrada de Mauro Icardi. Las dos llegan con una pelea judicial abierta por las hijas, los alimentos y el régimen de contacto. El hecho de enfrentarlas,  convierte la velada en un cara a cara mediático de la disputa que lleva meses en tribunales y en la televisión.

Asimismo, completan la ronda Karina Iavícoli y Luciana Rubinska. Ambas aportan actualidad, lectura política del espectáculo y contraste con el duelo legal. La idea de la conductora es combinar intensidad y entretenimiento: el conflicto de las abogadas, el pulso mediático y la charla clásica de la mesa.

La convocatoria llega en un momento caliente del caso. Wanda pidió que Icardi viera a Francesca e Isabella y el futbolista habría rechazado el encuentro por falta de tiempo. Ese dato, la deuda alimentaria y el antecedente de los pasaportes quedan servidos para la sobremesa.

 

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