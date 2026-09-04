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SIGUE EL ESCANDALO

Wanda pidió que Icardi vea a sus hijas y él se habría negado

Las nenas no se reúnen con su padre desde hace dos meses. Ella ofreció una cena y llevarlas a terapia; él habría respondido que no tenía tiempo

Wanda pidió que Icardi vea a sus hijas y él se habría negado
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Francesca e Isabella no ven a Mauro Icardi desde hace dos meses. El último encuentro quedó atrás cuando él se las entregó a Wanda Nara para el viaje a Europa. Desde entonces el contacto presencial se cortó y el conflicto volvió al expediente judicial.

Por su parte, Icardi permanece en la Argentina, sin club y sin un nuevo contrato después de su salida del Galatasaray. Vale mencionar que convive junto a la actriz argentina, Eugenia Suárez.


En ese marco, Wanda habría pedido un reencuentro acotado: que el padre cenara con las nenas y las llevara a terapia. Según trascendió, el delantero respondió que “hoy no tiene tiempo” y se negó a las dos propuestas. La negativa pesó más porque las menores llevaban semanas sin verlo y porque él está de vacaciones, sin obligaciones laborales inmediatas.

El antecedente es el episodio de los pasaportes en Italia. Sin la firma paterna, las niñas quedaron trabadas y el regreso a la Argentina se resolvió por vía judicial.

En el entorno de Wanda sostienen que Francesca e Isabella están enojadas con su padre por lo que atravesaron.

La pelea por alimentos sigue en paralelo. Ya le levantaron la prohibición de salir del país, pero la Justicia lo mantiene como deudor. Todavía no hay cuota fija y debe afrontar el mismo valor que cuando cobraba en Turquía, aunque hoy no percibe sueldo.

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