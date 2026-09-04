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LA QUE FALTABA

Tini no se calló: volvió a cantar y le apuntó a su familia

La cantante retomó la gira FUTTTURA en medio del conflicto con su padre, emocionó al público y dejó mensajes que se leyeron como una declaración de independencia

Tini no se calló: volvió a cantar y le apuntó a su familia
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Tini Stoessel regresó a los escenarios con su gira FUTTTURA en México y convirtió el show en una declaración pública.

En un contexto de tensión familiar con su padre, Alejandro Stoessel, quien durante 15 años participó de la gestión de su carrera, la artista se mostró emocionada, firme y dispuesta a marcar distancia.

El público la recibió con un cántico de “No estás sola” que la hizo llorar. Después, tomó el micrófono, agradeció a su equipo y aseguró que no se va a ir, dijo estar “más firme que nunca” y “más feliz que nunca” junto a su staff, sus amigas de toda la vida y “el amor de su vida”, en una referencia que se interpretó como un guiño a Rodrigo de Paul.

El conflicto de fondo es profesional y patrimonial. Tras cortar el vínculo laboral con su padre, Tini impulsó una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y de las sociedades ligadas a su carrera, con el objetivo de recuperar el control sobre ingresos y derechos.También hubo un cambio en el repertorio. Dejó afuera cinco canciones, entre ellas “Pa” y “Ángel”, temas vinculados al universo de Un mechón de pelo y, según se interpretó, a la figura paterna.

El abogado de Alejandro Stoessel, Agustín Rodríguez, restó dramatismo judicial: dijo que Tini, como figura pública, “dice lo que tiene ganas de decir”, que no hay una causa de la cantante contra sus padres y que lo que más preocupa a la familia es el alcance de esas declaraciones.

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