Nueva prórroga para licencias que vencen entre julio y octubre

La Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, dependiente del Ministerio de Transporte bonaerense, dispuso una prórroga de 120 días corridos para las Licencias Nacionales de Conducir cuyos vencimientos impresos operaron o operarán entre el 1° de julio y el 31 de octubre de 2026 inclusive.



El plazo se cuenta desde la fecha original de caducidad de cada documento. La decisión, formalizada en la Disposición 12/2026, cubre tanto licencias particulares como profesionales. En el caso de las categorías interjurisdiccionales C, D y E, usadas por conductores de cargas y pasajeros que circulan entre provincias o hacia el exterior, busca evitar que las demoras en turnos y en la oferta de prestadores interrumpan el trabajo. La extensión tiene validez en todo el país.



El nuevo esquema de otorgamiento y renovación de licencias profesionales interjurisdiccionales comenzó a aplicarse el 6 de julio de 2026, luego del convenio entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Provincia. Incorporó capacitaciones, evaluaciones y exámenes psicofísicos a través de prestadores inscriptos en el Registro de Prestadores de la ANSV (REPRE). Hasta el momento, la oferta habilitada en territorio bonaerense es limitada, lo que generó dificultades para asignar turnos a tiempo.Esta prórroga da continuidad a una extensión previa de 60 días, aplicada en julio a los vencimientos de julio y agosto. Según las autoridades, el plazo adicional permitirá incorporar más prestadores, ampliar la capacidad de atención y que los conductores completen las instancias requeridas sin perder la habilitación para circular.



Desde el Gobierno provincial señalaron que la medida apunta a dar previsibilidad y proteger el empleo de quienes se dedican al transporte.Los titulares alcanzados no deben realizar un trámite extra para que rija la prórroga: la vigencia se extiende de manera automática. Quienes deban renovar deben consultar los canales municipales o provinciales para gestionar turnos y cumplir con las nuevas exigencias del sistema.