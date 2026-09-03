Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de septiembre de 2026 JUSTICIA

La Suprema Corte apartó a un camarista platense y avanza un jury por presuntos maltratos

El magistrado integra la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata. La denuncia fue impulsada por el procurador general Julio Conte-Grand y apunta a supuestas conductas contra agentes, funcionarios y otros jueces.

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