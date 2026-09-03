La Suprema Corte apartó a un camarista platense y avanza un jury por presuntos maltratos
El magistrado integra la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata. La denuncia fue impulsada por el procurador general Julio Conte-Grand y apunta a supuestas conductas contra agentes, funcionarios y otros jueces.
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La Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió disponer el apartamiento obligatorio durante 90 días del camarista platense Raúl Dalto, en el marco de una denuncia que cuestiona su comportamiento en el ámbito laboral. Al mismo tiempo, comenzó el procedimiento destinado a conformar el Jurado de Enjuiciamiento que deberá evaluar las acusaciones.
Dalto se desempeña como integrante de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata. La presentación que derivó en la medida fue realizada por el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, y refiere a presuntos episodios de maltrato hacia agentes, funcionarios y magistrados.
De acuerdo con lo planteado en la denuncia, las situaciones señaladas habrían contribuido a generar un ambiente laboral adverso y podrían haber tenido consecuencias sobre el normal desarrollo de las tareas dentro del servicio de Justicia.
La decisión de la Corte se conoció mientras continúa la instancia preliminar para poner en marcha el jury que tendrá bajo su órbita el análisis de la conducta del magistrado. En ese marco, la Presidencia del máximo tribunal provincial ya estableció una fecha para avanzar con la conformación del órgano que deberá intervenir.
El paso clave tendrá lugar el 9 de septiembre a las 10, cuando se realice un sorteo público en la Vicepresidencia de la Suprema Corte bonaerense. Allí se elegirán cinco abogados titulares y tres suplentes de la nómina de conjueces del Tribunal.
Con la licencia obligatoria ya definida y el mecanismo de integración del Jurado de Enjuiciamiento en marcha, el proceso ingresará en una nueva etapa. Será ese organismo el encargado de examinar las acusaciones formuladas contra Dalto y establecer, a partir de las pruebas y actuaciones correspondientes, si existe responsabilidad del camarista y si corresponde aplicar algún tipo de sanción.
La medida representa así un nuevo capítulo en la situación del integrante de la Cámara Penal platense, cuyo futuro dentro del Poder Judicial bonaerense quedará sujeto al resultado de las actuaciones que se desarrollen ante el jury.